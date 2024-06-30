БАГАЦ разрешил Итамару Бен-Гвиру воспользоваться услугами частного адвоката

Судья Высшего суда справедливости Ицхак Амит принял решение, согласно которому Итамара Бен-Гвира по иску, касающемуся правил выдачи разрешений на оружие, будет представлять частный адвокат.

Иск был подан ассоциацией в защиту гражданских прав, Движением за чистоту власти и парламентской фракции "Авода", в качестве второго ответчика по нему выступает отдел лицензирования огнестрельного оружия при МНБ. Этого ответчика, судя по всему, будет представлять офис юридического советника.

Просьба о частном представительстве была аргументирована тем, что в течение нескольких месяцев Бен-Гвиру не удавалось получить ответ на свою просьбу от юридического советника Гали Баарав-Миара.

Просьба в суд была подана от имени министра адвокатом Давидом Петером, и он будет зарегистрирован в качестве представителя Бен-Гвира.

БАГАЦ также продлил до 22 июля срок, до которого Бен-Гвир должен подать в суд свой ответ на иск.