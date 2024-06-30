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Израиль

На севере Голан в результате атаки БПЛА ранены девять человек, двое в тяжелом состоянии

время публикации: 30 июня 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 19:34
На севере Голан в результате атаки БПЛА ранены девять человек, двое в тяжелом состоянии
Ayal Margolin/Flash90

Согласно сообщениям в СМИ, на Голанских высотах в результате взрыва беспилотника, запущенного с территории Ливана, ранены девять человек. Состояние двоих раненых тяжелое.

Раненые доставлены в больницы.

Эта информация пока не подтверждена официально ЦАХАЛом.

Ливанские СМИ сообщают о серии ударов, наносимых ВВС ЦАХАЛа по целям на юге Ливана.

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