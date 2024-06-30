На севере Голан в результате атаки БПЛА ранены девять человек, двое в тяжелом состоянии

Согласно сообщениям в СМИ, на Голанских высотах в результате взрыва беспилотника, запущенного с территории Ливана, ранены девять человек. Состояние двоих раненых тяжелое.

Раненые доставлены в больницы.

Эта информация пока не подтверждена официально ЦАХАЛом.

Ливанские СМИ сообщают о серии ударов, наносимых ВВС ЦАХАЛа по целям на юге Ливана.