На севере Голан в результате атаки БПЛА ранены девять человек, двое в тяжелом состоянии
время публикации: 30 июня 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 19:34
Согласно сообщениям в СМИ, на Голанских высотах в результате взрыва беспилотника, запущенного с территории Ливана, ранены девять человек. Состояние двоих раненых тяжелое.
Раненые доставлены в больницы.
Эта информация пока не подтверждена официально ЦАХАЛом.
Ливанские СМИ сообщают о серии ударов, наносимых ВВС ЦАХАЛа по целям на юге Ливана.
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