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Израиль

Опрос PSR: около четверти палестинцев в Иудее и Самарии, а также в Газе мечтают об иммиграции

время публикации: 30 июня 2024 г., 19:08 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 19:08
Опрос PSR: около четверти палестинцев в Иудее и Самарии, а также в Газе мечтают об иммиграции
AP Photo/Jehad Alshrafi

По данным опроса, проведенного Палестинским центром политики и исследований (PSR), около четверти жителей Газы, Иудеи и Самарии рассматривают возможность переезда в другую страну.

Данные этого опроса, проводимого организацией Arab Barometer, с 28 сентября по 8 октября 2023 года, были опубликованы исследовательским центром только в конце июня. В опросе принимали участие 1189 взрослых палестинцев из 120 районов в Иудее и Самарии, в секторе Газы и в Восточном Иерусалиме. Опрос в секторе Газы был завершен за день до "резни 7 октября".

31% опрошенных в секторе Газы и 21% на Западном берегу, заявили, что рассматривают возможность переезда в другие страны. 30% признались, что готовы эмигрировать, несмотря на отсутствие необходимых документов.

На вопрос о том, что подталкивает их к отъезду, респонденты чаще всего отвечали, что экономические проблемы, на втором и третьем месте они говорили, что недовольны политической ситуацией, и только на четвертом месте респондентами были названы проблемы безопасности.

Согласно данным опроса, наиболее привлекательной страной для переезда для палестинских арабов является Турция, ей немного уступают Германия, Канада, США и Катар.

Израиль
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