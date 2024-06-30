ЦАХАЛ опубликовал видео подрыва 500-метрового туннеля ХАМАСа в Рафахе
время публикации: 30 июня 2024 г., 18:37 | последнее обновление: 30 июня 2024 г., 18:37
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевая группа 12-й бригады под командованием 162-й дивизии в ходе операции в Рафиахе обнаружили туннель протяженностью около 500 метров, проходивший рядом со школой UNRWA. Туннель имел разветвления и несколько выходов.
После того, как подземная инфраструктура была изучена бойцами инженерных войск, туннель был уничтожен.
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