ЦАХАЛ опубликовал видео подрыва 500-метрового туннеля ХАМАСа в Рафахе

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что боевая группа 12-й бригады под командованием 162-й дивизии в ходе операции в Рафиахе обнаружили туннель протяженностью около 500 метров, проходивший рядом со школой UNRWA. Туннель имел разветвления и несколько выходов.

После того, как подземная инфраструктура была изучена бойцами инженерных войск, туннель был уничтожен.