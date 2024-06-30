ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Туль-Кареме боевика, ответственного за убийство Амнона Мохтара

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ходе совместной операции с ШАБАКом в Туль-Кареме был ликвидирован Саид Джабер, руководивший группой боевиков и причастный к серии терактов против гражданских лиц и военных на "линии соединения" Израиля и ПА.

В сообщении говорится Саид Джабер был ликвидирован вместе с другими боевиками, находившимся вместе с ним в доме.

По данным израильских спецслужб, ликвидированные боевики связаны с террористами, совершившими теракт в районе Калькилии, в результате которого погиб 67-летний житель Петах-Тиквы Амнон Мохтар.

Палестинские СМИ сообщают, что в ходе операции ЦАХАЛа был убит командир ячейки "Исламского джихада" в Туль-Кареме.