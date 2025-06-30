x
30 июня 2025
|
последняя новость: 16:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июня 2025
|
30 июня 2025
|
последняя новость: 16:11
30 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Спор о войне в Украине завершился поножовщиной на стройплощадке в Холоне

Полиция
Война в Украине
Холон
время публикации: 30 июня 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 14:46
Спор о войне в Украине завершился поножовщиной на стройплощадке в Холоне
Пресс-служба полиции Израиля

22 июня в полицию Холона поступило сообщение о поножовщине на строительной площадке в городе: драка произошла на 22-м этаже строящегося здания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, гражданина Украины в возрасте 42 лет. Пострадавший, также гражданин Украины, с тяжелыми ножевыми ранениями был доставлен в больницу.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до нападения между двумя мужчинами возник телефонный спор по поводу войны в Украине. Из-за этого спора подозреваемый прибыл на стройплощадку в Холоне, где работает потерпевший, поднялся на 22-й этаж и напал на своего оппонента с ножом. Он колол пострадавшего ножом и душил его, причинив ему тяжелые травмы.

По завершении расследования отдел обвинения полиции Тель-Авивского округа подал обвинительный акт против подозреваемого вместе с просьбой о продлении срока его содержания под стражей до завершения судебного процесса.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июня 2025

Гражданин Судана убил другого суданца в Нетании на почве политического конфликта
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 мая 2025

Спор о войне в Украине, перешедший в поножовщину: арестован подозреваемый
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 января 2025

Конфликт в колеле: один молящийся начал душить другого за слишком громкую молитву