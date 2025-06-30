Спор о войне в Украине завершился поножовщиной на стройплощадке в Холоне

22 июня в полицию Холона поступило сообщение о поножовщине на строительной площадке в городе: драка произошла на 22-м этаже строящегося здания.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, гражданина Украины в возрасте 42 лет. Пострадавший, также гражданин Украины, с тяжелыми ножевыми ранениями был доставлен в больницу.

В ходе расследования выяснилось, что незадолго до нападения между двумя мужчинами возник телефонный спор по поводу войны в Украине. Из-за этого спора подозреваемый прибыл на стройплощадку в Холоне, где работает потерпевший, поднялся на 22-й этаж и напал на своего оппонента с ножом. Он колол пострадавшего ножом и душил его, причинив ему тяжелые травмы.

По завершении расследования отдел обвинения полиции Тель-Авивского округа подал обвинительный акт против подозреваемого вместе с просьбой о продлении срока его содержания под стражей до завершения судебного процесса.