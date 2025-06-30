В соцсетях cоздаются группы с фальшивыми историями о пострадавших израильтянах

В последнее время в соцсети Facebook и мессенджере Telegram появились "группы", публикующие (в том числе на иврите) фальшивые истории о пострадавших в ходе войны Израиля с террором и Ираном.

В этих группах распространяется сгенерированный с помощью искусственного интеллекта (ИИ) контент. Фотографии в таких публикациях содержат нереалистичные детали – обычно это ошибки с изображениями воинских знаков различия и военной формы, бессмысленные или ошибочные надписи, неправильная перевязка ран и т.д. Кроме того, снимки выглядят "глянцевыми". Тексты в таких публикациях не содержат точных сведений (например, публикуется только имя, возраст, место жительства, но нет фамилии и других данных, которые позволили бы однозначно утверждать, что сведения ложные). Характерная особенность таких публикаций: в них есть призывы выразить сочувствие, поставить лайк или выбрать эмодзи, сделать перепост (передать дальше).

Такие группы могут создаваться как с целью заработка, так и с целью информационных диверсий.

Несколько недель назад проект "Проверено. Медиа", специализирующийся на фактчекинге, публиковал результаты расследования по следам публикации Newsru.co.il "Фальшивые "истории Холокоста" в соцсетях: ИИ-фантазии о жертвах". Публикация "Проверено" вышла под заголовком "Холокост на продажу: как в Facebook зарабатывают на обмане с помощью ИИ и почему соцсеть это, кажется, устраивает". Фактчекеры, проанализировав многочисленные фейковые публикации о жертвах Холокоста, пришли к выводу, что страницы Facebook, на которых появляются подобные посты, – "не часть единой сети, а независимые проекты, которые, судя по всему, работают с одной-единственной целью: заработать".

В целом, редакция Newsru.co.il согласна с выводами редакции "Проверено" о том, что цель фальсификаторов истории Холокоста в соцсетях – заработок на чувствах людей. При этом мы не исключаем, что речь может идти и о стремлении дискредитировать саму тему Холокоста, объявив ее "фейковой".

Когда речь идет о распространяемых в соцсетях фальшивых историях про события, происходящие в Израиле в настоящее время, версия о попытке заработка не исключается. Более того, это может быть подготовкой к мошенническим действиям по сбору денег "для пострадавших". Привлечь внимание к группе, посвященной "актуальной" тематике, проще, чем к группе "исторической". Как и в случае с "фейковым Холокостом", создателями таких групп могут быть вовсе не израильтяне – для ИИ не составляет проблемы в том, чтобы "вести группу" с публикациями на иврите (хотя иногда можно заметить характерные особенности таких текстов или ошибки).

Не исключено, что за созданием групп, публикующих фальшивые истории об израильтянах, пострадавших от террора и войны, могут стоять организации типа иранского "Корпуса стражей исламской революции". Целью может быть создание онлайн-площадок, где собираются доверчивые израильтяне и сочувствующие им – со временем в таких группах можно перейти от публикации "жалобных историй" к публикации фальшивых сведений, создающих в обществе панические настроения. С особо доверчивыми и активными участниками таких групп "администраторы" могут устанавливать контакт.

Общая рекомендация: будьте внимательней, соблюдайте информационную гигиену. Если вы уверены в том, что в той или иной группе опубликованы фальшивые сведения, в Facebook работает система подачи жалоб. После подачи жалобы можно такие группы блокировать.