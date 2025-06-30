Дани Эльгарат: "Мой брат умер под пытками, террористы думали, что он летчик"

Дани Эльгарат, брат похищенного террористами 7 октября 2023 года и позднее убитого ими в секторе Газы Ицика Эльгарата, рассказал депутатам Кнессета, что его брат умер под пытками.

По его словам, представители военной разведки рассказали ему, что у Ицика не выдержало сердце, когда террористы пытали его, будучи уверены, что он был военным летчиком.

Тело Ицика Эльгарата было возвращено в Израиль 27 февраля 2025 года вместе с телами Шломо Манцура, Охада Яаломи и Цахи Идана.