Бойцы бригады "Биньямин" предотвратили готовящийся теракт против израильтян

В ночь на 30 июня бойцы 7114 батальона бригады "Биньямин" провели операцию в Рамалле, в ходе которой была обнаружена мастерская по производству взрывчатых веществ. Кроме того, были задержаны члены террористической ячейки, планировавшие теракты против граждан Израиля и нападения на израильских военнослужащих в Иудее и Самарии.

Пресс-служба армии отмечает, что операция проводилась совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК).

Офицеры ЦАХАЛа из гражданской администрации совместно с силами бригады "Биньямин" разрушили несколько незаконных построек в деревне Силуад, расположенной в пригороде Рамаллы.