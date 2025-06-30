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Израиль

Бойцы бригады "Биньямин" предотвратили готовящийся теракт против израильтян

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
Террористы
время публикации: 30 июня 2025 г., 20:38 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 20:38
Бойцы бригады "Биньямин" предотвратили готовящийся теракт против израильтян
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на 30 июня бойцы 7114 батальона бригады "Биньямин" провели операцию в Рамалле, в ходе которой была обнаружена мастерская по производству взрывчатых веществ. Кроме того, были задержаны члены террористической ячейки, планировавшие теракты против граждан Израиля и нападения на израильских военнослужащих в Иудее и Самарии.

Пресс-служба армии отмечает, что операция проводилась совместно с Общей службой безопасности (ШАБАК).

Офицеры ЦАХАЛа из гражданской администрации совместно с силами бригады "Биньямин" разрушили несколько незаконных построек в деревне Силуад, расположенной в пригороде Рамаллы.

Израиль
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