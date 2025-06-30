Ганц: "В Газе нет войны, но продолжаются военные действия"

В понедельник, 30 июня, Бени Ганц на заседании фракции "Махане Мамлахти" заявил: "В Газе нет войны, но продолжаются военные действия. Стабилизация ситуации в Газе продлится десятилетие. В этих условиях поэтапное возвращение заложников – это стратегическая ошибка. Нельзя идти на поводу у ХАМАСа, который хочет выиграть время".

Далее Ганц сказал: "Я за нормализацию с Сирией. Но всякое урегулирование должно быть основано на твердых параметрах безопасности. Прежде всего безопасность. Сирийский режим нестабилен и опирается на Турцию. Это требует особого внимания и осторожности".

"Израилю нужны выборы и создание правительства национального согласия. Но я обещаю, что мелкая политика не будет препятствием на пути к сделке (с ХАМАСом) и другим историческим решениям и шагам. В случае необходимости правительство получит нашу поддержку", – заявил Бени Ганц.