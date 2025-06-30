Родственники террориста требуют держать его в холодильнике за счет государства

Члены семьи умершего в израильской тюрьме террориста Уалида Даки обратились в БАГАЦ с требованием запретить властям Израиля хоронить его на специально оборудованном кладбище для террористов. Они настаивают на продолжении хранения трупа Уалида Даки в морозильном отделении морга, чтобы его семья могла с ним попрощаться.

Организация "Бецальмо", представляющая интересы семьи убитого террористом солдата, возражает против выполнения этого требования, указывая, что родственники террориста поддерживают террор, сообщает сообщает новостная служба КАН.

Напомним, Дака, в 1984 году убил солдата Моше Тамама. Уалид Дака был обладателем израильского паспорта, до ареста проживал в поселке Бака аль-Гарбия. В 1986 году был приговорен к пожизненному заключению за причастность к убийству израильского военнослужащего Моше Тамама. В связи с обнаруженным у него онкологическим заболеванием Дака несколько раз подавал просьбу о досрочном освобождении, но каждый раз получал отказ на основании несоответствия условиям досрочного освобождения.

В 2023 году он должен был выйти на свободу, но ему прибавили еще два года за контрабанду мобильных телефонов в тюрьму "Кциот". В мае 2023 года он подал очередное прошение о досрочном освобождении. И хотя офицер тюремной медслужбы в своем заключении написал, что Даке осталось жить всего несколько месяцев, его просьбы вновь была отклонена.

Террорист скончался от рака в больнице "Асаф а-Рофе" 7 апреля 2024 года в возрасте 62 лет. Израиль не выдал его тело семье для погребения: израильские власти подчеркнули, что труп террориста можно обменять в рамках сделки по освобождению заложников. Семья Уалида Даки подала в БАГАЦ, однако БАГАЦ отклонил этот иск.

В решении суда было указано, что речь идет о прецедентном решении, поскольку Дака был гражданином Израиля, однако руководство страны обладает полномочиями распорядиться об удержании тел террористов для нужд переговоров.

Палестинские информационные агентства "Шехаб" и "Палестинский информационный центр" называют его одним из самых видных деятелей палестинского сопротивления, они напоминают, что, находясь в заключении, он написал и выпустил несколько книг, в том числе "Дневники сопротивления в Дженине", "Параллельное время" и книгу для юношества "Тайная история меча". В сообщениях указывали, что причиной его смерти стала "халатность Израиля" и жестокое обращение.