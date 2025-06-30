ЦАХАЛ: злоумышленники "отомстили" поджогом оборудования, обеспечивавшего безопасность

ЦАХАЛ сообщает, что несколько израильских граждан подожгли и уничтожили серверное помещение, в котором располагалось оборудование для обеспечения защиты от террористических атак в районе Биньямин.

В сообщении ЦАХАЛа отмечается, что эти действия поставили под угрозу жизни жителей данного района.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала в СМИ фотографии с места происшествия. На них показан причиненный ущерб. На одной из стен оставлена надпись на иврите, в которой сказано о "мести" и добавлено "привет из Бейт-Шеана".

В ночь на 30 июня пресс-служба Армии обороны Израиля прокомментировала акцию протеста возле штаба бригады "Биньямин", которая переросла в беспорядки и столкновения с сотрудниками сил безопасности. "В воскресенье вечером десятки израильских граждан собрались у входа в штаб бригады "Биньямин". Акция протеста переросла в насилие, некоторые из ее участников нападали на сотрудников сил безопасности, применяли баллончики со слезоточивым газом, повредили несколько армейских автомобилей. Силы ЦАХАЛа, полиции и МАГАВ действовали для разгона толпы. Армии известно о получившем травмы израильтянине, который был эвакуирован для получения медицинской помощи", – говорится в сообщении. "ЦАХАЛ и полиция Израиля осуждают любые проявления насилия в отношении сил безопасности и будут решительно действовать против попыток причинить вред сотрудникам сил безопасности, выполняющим свои обязанности по обеспечению безопасности граждан Израиля", – подчеркивается в сообщении.