В Сдероте машина сбила 4-летнюю девочку на самокате, врачи борются за жизнь ребенка
время публикации: 30 июня 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 19:55
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш поступило сообщение о маленькой девочке, которую сбила машина на улице Мишоль Дегания в Сдероте. Девочка, катавшаяся на самокате, получила множественные крайне тяжелые травмы.
К прибытию медиков на место происшествия девочка, на вид около четырех лет, не дышала, у нее не было пульса. Парамедики и фельдшеры МАДА погрузили ребенка на фиксирующие носилки и повезли в больницу "Барзилай", параллельно с этим проводя реанимационные мероприятия.
Девочка находится в критическом состоянии.
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