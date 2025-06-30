В полиции сформирована опергруппа для борьбы с еврейскими нарушителями порядка в Иудее и Самарии

Полиция Израиля объявила о создании специальной оперативной группы для борьбы с еврейскими нарушителями порядка в Иудее и Самарии. Группу возглавит начальник полиции округа Иудеи и Самарии, и она будет работать совместно с ЦАХАЛом и ШАБАКом.

"Полиция Израиля решительно осуждает случаи насилия в отношении полицейских и бойцов МАГАВ, которые произошли прошлой ночью, и в ходе которых был поврежден патрульный автомобиль в Шило и подожжен объект системы безопасности в районе Биньямин", – говорится в сообщении, и подчеркивается, что опергруппа будет решительно действовать для обнаружения хулиганов, их ареста и наказания по всей строгости закона.