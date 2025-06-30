Лапид: "Пора завершать войну в Газе"

Лидер оппозиции и председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид в понедельник, 30 июня, на заседании фракции заявил: "Пора завершать войну в Газе. Заключить сделку по возвращению заложников и закончить войну. Государство Израиль и его безопасность уже не получают никакой выгоды от продолжения боевых действий. Только ущерб. Ущерб в сфере безопасности, на международной арене и в экономике".

"Такова и позиция армии. Начальник Генштаба Эяль Замир выступил вчера перед кабинетом и сказал о Газе: "Политическое руководство должно решить, какова следующая цель". Это означает, что у армии больше нет реальных целей в Газе. Каждый день гибнут наши солдаты. Каждый день – новое "разрешено к публикации". В этом месяце уже 20 погибших, антирекорд за последний год. Ситуация не улучшается, она ухудшается. И ради чего? Какова цель?" – сказал Лапид.

"Я за уничтожение ХАМАСа, но ХАМАС не будет уничтожен, пока в Газе не появится альтернативная власть. Мы должны были ещё год назад начать процесс, чтобы привлечь Египет к управлению Газой вместе с другими арабскими странам", – подчеркнул лидер оппозиции.

"Я понимаю, что министры из крайне правого лагеря хотят, чтобы мы захватили Газу и управляли ею вечно. Но тогда солдаты будут продолжать умирать, а израильский налогоплательщик, измотанный и обескровленный средний класс, будет платить за строительство дорог, школ и уборку улиц в Газе.

Это заблуждение. Подавляющее большинство граждан Израиля не поддерживают это. Подавляющее большинство граждан Израиля знают и понимают, что это опасная и оторванная от реальности идея. В реальном мире нужно заключить сделку по заложникам и закончить войну.

В реальном мире ЦАХАЛ должен закрепиться по периметру – между населёнными пунктами в окрестностях Газы и сектором Газа – разработать долгосрочную программу по ликвидации ХАМАСа, поощрять добровольную эмиграцию, понять, что реальность меняется не с помощью фантазий, а лишь через правильное сочетание военных и политических усилий", – сказал Яир Лапид.

"Часть работы и обязанность правительства – признать, что реальность изменилась, и уметь менять свою политику соответствующим образом. Реальность в Газе изменилась. Эта война больше не работает в нашу пользу, а наоборот – против нас. Пришло время её закончить", – резюмировал лидер "Еш Атид".