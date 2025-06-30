Яир Нетаниягу вызван в полицию по делу о незаконной выдаче дипломатических паспортов

Яир Нетаниягу, сын премьер-министра Биньямина Нетаниягу, вызван в полицию для дачи показаний по делу о незаконной выдаче дипломатических паспортов. Корреспондент медиакорпорации "Кан" Тамар Альмог отмечает, что Нетаниягу-младший не проходит в качестве подозреваемого.

По информации "Кан Бет", Яир Нетаниягу приезжал на свадьбу своего брата Авнера, которая в конечном счете была отложена из-за войны с Ираном, и до сих пор находится в Израиле.

О расследовании дела о дипломатических паспортах стало известно в августе 2024 года. Тогда же сотрудники "Лахав 433" провели обыски в офисах МИДа в Иерусалиме.

Информация о нарушениях при выдаче дипломатических паспортов впервые появилась в декабре 2023 года, в августе сотрудники "Лахав 433" провели обыски в офисах МИДа в Иерусалиме. Среди лиц, незаконно получивших дипломатический паспорт, назывался и Яир Нетаниягу. В марте 2024 года Нетаниягу-младший сдал свой дипломатический паспорт после соответствующего вердикта БАГАЦа.