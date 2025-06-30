Иск в БАГАЦ: прекратите призывать только что демобилизованных срочников по "цав 8"

Адвокат Батья Каане-Дрор, одна из лидеров движения "Има Эра" ("Бдительная мать"), подала в БАГАЦ иск с требованием прекратить немедленный призыв по срочной повестке на резервистские сборы ("цав 8") солдат-срочников, только что демобилизовавшихся со срочной службы.

В своем заявлении в Высший суд справедливости Батья Каане-Дрор, восьмой номер в списке "Наш дом Израиль" и мать троих резервистов, называет такую укоренившуюся в ЦАХАЛе практику незаконной, опасной и антидемократической.

Она подчеркивает, что понятна причина этой практики: ЦАХАЛ испытывает острую нехватку бойцов. Но тот факт, что правительство решило переложить всю нагрузку на одну группу населения, игнорируя десятки тысяч уклоняющихся от призыва ультраортодоксов, не несет под собой никакого законного обоснования.

"Наши дети не перестанут сражаться, но мы, родители, не можем больше молчать, – подчеркнула Каане-Дрор в комментарии к своему иску. – Нельзя позволить им быть пушечным мясом правительства, которое отказалось бороться за равное распределение бремени".