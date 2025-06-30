Дата слушаний по увольнению Баарав-Миары будет назначена после завершения траурной недели

Дата слушаний по вопросу об увольнению юридического советника правительства Гали Баарав-Миара будет назначена 2 июля.

Об этом сообщил министр диаспоры Амихай Шикли. Он является координатором правительственной комиссии, которая согласно решению правительства будет проводить слушания.

Изначально слушания должны были состояться 17 июня. Однако в связи с войной в Иране, правительство не представило ответ на апелляцию, и слушания были отменены.

В настоящий момент Баарав-Миара сидит "шиву", в связи со смертью мужа. Траурная неделя заканчивается 1 июля.