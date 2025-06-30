В деревне Нахф поймали зеленую мартышку, проникшую в дом

Сотрудники полиции получили вызов из поселка Нахф в Галилее, где местные жители видели блуждающую по поселку зеленую мартышку. Сотрудники полицейского участка из Мадждаль-Шамса прибыли по вызову, обнаружив, что животное проникло в дом.

Полицейские вызвали инспекторов Управления природы и парков, а затем закрыли обезьяну в комнате, в которую она проникла. Инспекторы поймали обезьяну и доставили ее в обезьяний питомник в Бен-Шемене для обследования, лечения и дальнейшего размещения.

Речь идет о 52-й зеленой мартышке, пойманной на территории Израиля с начала операции по поиску доставленных контрабандой диких животных. В Управлении парков напоминают: если вам известно, что кто-то незаконно содержит дикое животное, или вы столкнулись с экзотическим животным в израильской природе, позвоните в диспетчерскую ведомства по телефону *3639 или в полицию по телефону 100.