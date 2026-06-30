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Израиль

Израильские истребители подняты по тревоге из-за ошибки пилота самолета, летящего в Тель-Авив

Авиация
Тель-Авив
Венгрия
время публикации: 30 июня 2026 г., 16:34 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 16:34
Израильские истребители подняты по тревоге из-за ошибки пилота самолета, летящего в Тель-Авив
Wikipedia.org. Фото: Anna Zvereva

Израильские истребители были подняты по тревоге для сопровождения пассажирского самолета, следовавшего из Варшавы в Тель-Авив, после получения сообщения о захвате самолета.

По информации сайта "Мако", пилот авиакомпании Electra нажал на "тревожную" кнопку и практически сразу сообщил на землю, что нажал на кнопку по ошибке и на борту все в порядке. Но несмотря на это, в Израиле решили перестраховаться и подняли в воздух истребители.

По информации "Мако", самолет, на борту которого находятся 180 пассажиров, был переправлен на Кипр, но из-за загруженности аэропорта, самолет развернули и направили в Софию, где он должен совершить посадку.

Израиль
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