Режим ЧП в аэропорту "Бен-Гурион": военный заправщик США запросил экстренную посадку
время публикации: 15 мая 2026 г., 12:33 | последнее обновление: 15 мая 2026 г., 12:53
В районе аэропорта "Бен-Гурион" объявлен режим чрезвычайного положения: после пяти часов в воздухе американский самолет-заправщик KC-46A запросил экстренную посадку.
Службы безопасности приведены в состояние повышенной готовности, машины пожарной охраны выезжают на взлетно-посадочную полосу.
Вскоре поступило сообщение, что самолет благополучно приземлился.