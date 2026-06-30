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Израиль

Принят закон о продлении срока давности по делам о сексуализированном насилии против детей

Сексуальное насилие
Законы
Кнессет
Дети
время публикации: 30 июня 2026 г., 10:19 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 10:23
Принят закон о продлении срока давности по делам о сексуализированном насилии против детей
Yossi Zamir/Flash90

Кнессет во втором и третьем чтениях утвердил поправку к закону об уголовных наказаниях, увеличивающую срок давности по делам о сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних. Законопроект, инициированный депутатом кнессета Элиягу Равиво ("Ликуд"), был поддержан всеми парламентскими фракциями.

В комментарии к законопроекту указано, что жертвы сексуализированного насилия, особенно если преступление было совершено в семье, часто не могут обратиться в правоохранительные органы сразу из-за тяжелой психологической травмы, сообщает новостная служба 14 канала ИТВ.

Согласно принятой поправке, по делам о сексуализированном насилии над несовершеннолетними, совершенном членами семьи, отсчет срока давности теперь начинается с достижения потерпевшим 34-летнего возраста вместо 28 лет, как было ранее. Если преступление совершено лицом, не являющимся членом семьи, срок давности начинает исчисляться с 33 лет вместо 23 лет.

Поскольку срок давности по таким преступлениям составляет 15 лет, в наиболее тяжких случаях виновные смогут быть привлечены к уголовной ответственности вплоть до достижения потерпевшими 48–49 лет, в зависимости от обстоятельств дела.

Кроме того, закон распространяется и на преступления, срок давности по которым на момент его вступления в силу еще не истек по прежнему законодательству.

Инициатор законопроекта Элиягу Равиво заявил: "Сексуализированное насилие в отношении ребенка не заканчивается в момент совершения преступления. Оно сопровождает человека в подростковом возрасте, во взрослой жизни, в семье и родительстве. За каждой статьей этого закона стоят люди, которые годами носили в себе незаживающую рану, набрались смелости рассказать о пережитом и лишь затем узнали, что срок давности уже истек. Принятый нами закон говорит преступникам: время вас не защитит. А пострадавшим он говорит: мы здесь и готовы ждать столько, сколько вам потребуется".

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