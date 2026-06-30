Политики осуждают нападки на главу Генштаба ЦАХАЛа в ходе "акции уклонистов"

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил высказывания авторитетных раввинов, включая бывшего главного сефардского раввина Ицхака Йосефа и раввина Арье Ядзи против командования армии и попыток расширить призыв ультраортодоксов в ЦАХАЛ. В акции приняли участие депутаты Кнессета от ультрарелигиозных партий.

Напомним, бывший главный сефардский раввин и действительный член Совета мудрецов Торы Ицхак Йосеф, выступая на митинге против призыва в армию, который прошел в Бней-Браке, заявил: "Солдаты гибнут из-за законов, принимаемых против изучающих Тору". Раввин Арье Язди с трибуны высказался против Эяля Замира, назвав его "проклятым начальником Генштаба, да сотрется его имя и память о нем". Подобное выражение употребляется обычно в отношении особенно ненавистных врагов и преследователей евреев.

"Даже в период глубоких разногласий нет места проклятиям, оскорблениям и унизительным выражениям, тем более когда речь идет о командующем ЦАХАЛом и нашими солдатами – нашими сыновьями и дочерьми. Общественные лидеры обязаны вести ответственный и уважительный диалог. Я решительно осуждаю эти слова и призываю всех нас проявлять уважение и ответственность", – подчеркнул Ицхак Герцог в своей публикации, осуждающей заявления видных раввинов.

Председатель партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, комментируя высказывания, прозвучавшие на митинге против призыва, заявил: "Огульное подстрекательство против Государства Израиль, начальника Генерального штаба и ЦАХАЛа на митинге уклонистов, в котором участвовали депутаты кнессета от правящей коалиции, – это национальный позор и прямое следствие политики правительства уклонистов, которое предпочло обеспечить им политическую поддержку ради сохранения власти – даже ценой разрушения ЦАХАЛа и израильского общества. Я по-прежнему жду решительного осуждения со стороны лидеров ультраортодоксальных партий, включая члена военно-политического кабинета, депутата кнессета Арье Дери".

Лидер оппозиции Яир Лапид ("Еш Атид") также осудил высказывания в адрес главы Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира, прозвучавшие на акции "харедим" в Бней-Браке. "Ультраортодоксы подстрекают против наших бойцов, призывают к расправе над начальником Генштаба, а Нетаниягу и министры молчат как рыбы. Ни слова осуждения, ни одного ордера на арест за подстрекательство к насилию", – подчеркнул Лапид.

Стоит отметить, что министр обороны Исраэль Кац осудил подстрекательские высказывания против начальника Генштаба, прозвучавшие на митинге в Бней-Браке. "Я решительно осуждаю тяжелые подстрекательские высказывания, прозвучавшие в адрес начальника Генштаба. Начальник Генштаба и командиры ЦАХАЛа руководят действиями наших бойцов на всех фронтах в ходе войны по защите Государства Израиль. Любое подстрекательство против них недопустимо, опасно и заслуживает самого решительного осуждения. Даже когда существуют общественные разногласия, нельзя переходить красные линии – подстрекать и нападать на тех, кто несет тяжелую ответственность за безопасность государства", – заявил министр.

Бывший глава Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот также осудил нападки на Эяля Замира, подчеркнув, что речь идет о "безответственном пересечении красной черты", которое фактически ставит под угрозу жизнь командиров и военнослужащих ЦАХАЛа.

Бывший глава правительства Нафтали Беннет, комментируя скандал, заявил: "Колель раввина Язди, который чудовищным образом проклинал начальника Генерального штаба, получает 653000 шекелей в год из денег налогоплательщиков. Следующее правительство положит этому конец. Принцип прост: тот, кто учит выступать против сионизма и против Государства Израиль, не получит от государства ни шекеля".