"Голый мальчик" проиграл третий суд против группы Nirvana: "Это не порнография"

Федеральный судья Фернандо Ольгин отклонил иск Спенсера Элдена, обнаженная младенческая фотография которого фигурирует на обложке альбома группы Nirvana 1991 года Nevermind. Элден обвинял музыкантов группы и вдову Курта Кобейна Кортни Лав в сексуализированном насилии над детьми.

"Помимо того факта, что истец обнажен на обложке альбома, ничто даже близко не подпадает под сферу действия статута о детской порнографии", – подчеркнул в своем вердикте судья, указав, что ни один разумный присяжный не признал бы легендарную фотографию порнографической.

Адвокат Nirvana Берт Дейкслер отметил, что истцы "рады, что суд положил конец этому безосновательному делу и освободил наших клиентов от стигмы ложных обвинений".

Это уже третий раз, когда суд отвергает иск Спенсера Элдена, утверждающего, что из-за нанесенной фотографией травмы он лишился возможности зарабатывать деньги, был и будет вынужден потратить значительные средства на медицинскую и психологическую помощь, не знает, что такое радость жизни.

Предыдущий отказ был связан с истечением срока исковой давности и не затрагивал сути обвинений. До этого в начале 2022 года суд отверг утверждения, что обложка является примером детской порнографии и сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего, а фото было сделано против воли Спенсера.

Отметим, что обложка Nevermind, на которой голый младенец, находящийся под водой, тянется к насаженной на крючок долларовой купюре, – одна из самых известных в истории рок-музыки. Фото было снято отцом Спенсера и продано группе.