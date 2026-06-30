Разрешено к публикации: гражданин США арестован в Израиле по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

Полиция Иерусалимского округа и Общая служба безопасности (ШАБАК) задержали 9 июня 20-летнего гражданина США по подозрению в шпионаже в пользу Ирана и нанесении ущерба безопасности государства Израиль.

Поводом для этого расследования стала информация, поступившая от зарубежных силовых ведомств. Как выяснилось в ходе расследования, проходившего под грифом полной секретности, в последние месяцы подозреваемый поддерживал связь с операторами иранской разведки и по их заданию фотографировал и документировал чувствительные объекты в Израиле, получая за каждое задание от нескольких десятков до нескольких сотен долларов.

Офицер следственного отдела центрального подразделения полиции Иерусалимского округа Амихай Пента, отметил, что в последние месяцы было раскрыто несколько дел о шпионаже в пользу Ирана, причем часть подозреваемых действовала уже в период войны, помогая врагу совершать атаки против Израиля. По его словам, полиция и ШАБАК продолжат выявлять подобные преступления и привлекать к ответственности каждого, кто ставит под угрозу безопасность страны и ее граждан.

В сообщении полиции отмечается, что арест подозреваемого продлевался судом по просьбе следствия. После завершения расследования и формирования доказательной базы в суд была подана декларация прокурора о намерении в ближайшие дни предъявить обвинение, а также ходатайство о содержании подозреваемого под стражей до конца судебного процесса.