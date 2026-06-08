Жителю Бат-Яма предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Ирана
время публикации: 08 июня 2026 г., 07:51 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 07:53
Пресс-службы полиции Израиля и общей службы безопасности (ШАБАК) опубликовали совместное сообщение о передаче в суд обвинительного заключения против жителя Бат-Яма в связи со шпионажем в пользу Ирана.
Обвиняемый был задержан в мае 2026 года в ходе совместной операции ШАБАКа и полиции округа Аялон. Ему вменяются преступления против государственной безопасности, включая контакты с вражеским агентом.
Из документов обвинения следует, что в месяцы, предшествовавшие аресту, подозреваемый поддерживал контакт с иранскими спецслужбами и выполнял различные задания в обмен на денежное вознаграждение.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 мая 2026