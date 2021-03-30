Политический тупик: партии ведут переговоры, Нетаниягу советуют баллотироваться в президенты

Лидеры политических партий, прошедших в Кнессет 24-го созыва, продолжают переговоры с целью прийти к предварительным соглашениям еще до начала консультаций у президента Реувена Ривлина.

Как сообщалось ранее, президент государства встретится с представителями фракций 5 апреля. Отметим, что в тот же день возобновится судебный процесс над премьер-министром Биньямином Нетаниягу, и с этого дня глава правительства будет обязан трижды в неделю находиться в Окружном суде Иерусалима.

Сторонники и противники Нетаниягу хотят представить президенту контуры будущей коалиции, чтобы получить право на ее формирование.

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", глава ШАС Арье Дери ведет тайные переговоры с главой РААМ Мансуром Аббасом. Согласно публикации, в ходе переговоров обсуждается возможность того, что Аббас не порекомендует кого-либо из представителей блока противников Нетаниягу.

В день праздника Песах Аббас встречался с главой оппозиции Яиром Лапидом и представил ему пакет требований, выполнение которых является условием того, чтобы Аббас порекомендовал Лапида на пост премьер-министра. В числе этих требований: замораживание закона о национальном государстве ("хок леом"), замораживание "закона Каминица" (закон, направленный на борьбу с нелегальным строительством), свобода голосования по вопросам ЛГБТ-общины, признание непризнанных деревень в Негеве и разработка практического плана борьбы с преступностью в арабском секторе.

Неизвестно, о каких требованиях идет речь на переговорах Аббаса и Дери, однако, по словам источников, на которые ссылается "Исраэль а-Йом", не исключена возможность того, что Аббас не порекомендует никого из кандидатов, а позднее поддержит коалицию во главе с Биньямином Нетаниягу.

Как сообщалось ранее, блок "Яадут а-Тора" также не выработал единой позиции по вопросу о рекомендации того или иного кандидата. Министр строительства Яаков Лицман, возглавляющий партию "Агудат Исраэль", заявил накануне, что все религиозные движения поддержат Нетаниягу. Однако глава "Дегель а-Тора" Моше Гафни, являющийся также председателем всего блока, подчеркнул, что окончательное решение до сих пор не принято. Позиция Гафни продиктована конфликтом, возникшим между блоком "Яадут а-Тора" и премьер-министром в последние дни предвыборной кампании, когда Нетаниягу призывал голосовать за партию "Ционут датит". По оценкам наблюдателей, примерно 1,5 мандата избирателей "Яадут а-Тора" отдали свои голоса Бецалелю Смотричу. Ожидается, что, несмотря на конфликт, "Яадут а-Тора" последует примеру партии ШАС и однозначно порекомендует Биньямина Нетаниягу.

Телеканал "Кан 11" сообщил со слов приближенных главы партии "Тиква Хадаша" Гидеона Саара, что он будет готов войти в коалицию во главе с Лапидом лишь в том случае, если к ней присоединится партия "Ямина" во главе с Беннетом. "В противном случае – это обычное левое правительство", – заявляют приближенные Саара.

Накануне глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц призвал Лапида, Беннета и Саара встретиться для выработки единой позиции перед встречами с президентом. К настоящему моменту неизвестно, состоится ли такая встреча и когда она может пройти.

7 апреля президент Ривлин примет решение о том, кому поручить формирование коалиции. В распоряжении кандидата будут 28 дней, после чего он сможет попросить о продлении мандата еще на 14 дней. Радиостанция "Кан Бет" сообщала со ссылкой на приближенных президента, что в случае провала попыток кандидата сформировать коалицию он не будет передавать мандат еще кому-либо, а сразу вернет его Кнессету. Это означает, что любой депутат в течение 21 дня сможет попытаться получить поддержку 61 парламентария. Если этого не произойдет, Кнессет 24-го созыва будет распущен, и страна пойдет на новые досрочные выборы.

На фоне политического тупика вновь возникла инициатива по избранию Биньямина Нетаниягу президентом Израиля. Согласно информации, опубликованной телеканалом "Кешет", приближенные премьер-министра порекомендовали ему взвесить возможность отказаться от должности главы правительства и баллотироваться в президенты на выборах, которые пройдут в июне 2021 года. Сообщается, что Нетаниягу категорически отверг эту инициативу.