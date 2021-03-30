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NEWSru.co.il :: В Израиле30 марта 2021 г., 14:46

Сотни израильтян отправились на Синай в пасхальный отпуск

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Сотни израильтян отправились на Синай в пасхальный отпуск

Сотни израильтян в дни праздника Песах отправились в Египет, на Синайский полуостров, через пограничный пункт "Таба", открывшийся 30 марта. Египетская граница будет открыта для израильтян до 12 апреля.

Ежедневно в будние дни (с воскресенья по четверг) разрешен проход через израильско-египетскую границу до 300 человек (только пешком). Необходима справка о вакцинации против коронавируса или справка о выздоровлении после COVID-19, а также разрешение на поездку.

При этом все, кто отправляется на Синай, также должны сдать тест на коронавирус перед проходом на египетскую территорию и еще один тест – перед возвращением в Израиль.


Тест можно пройти накануне или на границе, но тогда придется задержаться на однодневный карантин в отеле в Табе (если коронавирус не выявят, можно будет продолжить путешествие; если тест даст положительный результат на коронавирус, в карантинном отеле придется провести две недели).

Пограничный переход "Таба" открыт не только для туристов, но также для дипломатов и сотрудников гуманитарных миссий.

29 марта международный туризм израильский штаб по борьбе с террором, входящий в Совет национальной безопасности, опубликовал новую карту террористических угроз для туристов из Израиля. Египет на этой карте отмечен оранжевым цветом: то есть штаб рекомендует израильтянам воздержаться от посещения этой страны, хотя и не препятствует туристам.

Отметим, что отели Эйлата в дни праздника Песах заполнены примерно на 80%.

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Список стран, принимающих вакцинированных туристов без необходимости в карантине

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