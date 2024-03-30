Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа продолжают действия в Хан-Юнисе, ликвидированы десятки террористов

Силы ЦАХАЛа и ШАБАКа продолжают боевые действия в районе больницы "Шифа". Бойцы 401-й бригады, бригады "Нахаль" и морского спецназа "Шайетет-13" ведут бои в этом районе, обеспечивая безопасность гражданского населения, пациентов и медиков. За минувшие сутки были ликвидированы несколько террористов, обнаружено оружия и террористическая инфраструктура.

Бойцы бригады "Гивати" продолжают операцию в Хан-Юнисе – в районе Аль-Амаль. За последние сутки ими ликвидированы несколько боевиков, пытавшихся атаковать военнослужащих посредством взрывного устройства.

После предпринятого боевиками обстрела населенного пункта Кисуфим, расположенного возле границы с сектором Газы, ВВС ЦАХАЛа атаковали онневые позиции противника, уничтожив три пусковые установки.

Бойцы бригады "Нахаль" продолжают действовать в центре сектора Газы. В частности, они выявили и уничтожили группу террористов, транспортировавших ракету. После этой атаки на ее месте вновь раздались взрывы, свидетельствующие о наличии большого количества спрятанных боеприпасов. Через несколько минут боевой вертолет ЦАХАЛа уничтожил здание, из которого вышли террористы.

215-я артиллерийская бригада "Амуд а-Эш" также выявила группу террористов, вышедшую из военного сооружения на севере сектора, террористы были уничтожены ВВС ЦАХАЛа. Также был атакован автомобиль, в котором находились двое террористов, прибывших для транспортировки военной техники.

Силы 98-й дивизии, взаимодействуя в ССВ ЦАХАЛа, продолжают наносить удары по районам Аль-Амаль и Аль-Карара в Хан-Юнисе, уничтожая террористов и террористические инфраструктуры.