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Израиль

Силы ЦАХАЛ в ночь на 30 марта действовали в Хевроне, Калькилии, Кабатии и около Рамаллы

время публикации: 30 марта 2024 г., 06:17 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 06:19
Силы ЦАХАЛ в ночь на 30 марта действовали в Хевроне, Калькилии, Кабатии и около Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 30 марта действовали в Хевроне и около Хеврона (в Байт-Уммаре), в Калькилии, около Рамаллы (в Бейтунии и Кубаре), в Кабатии (к югу от Дженина).

Около 1 часа ночи поступили сообщения о том, что израильский спецназ действует в Кабатии, к югу от Дженина. Местные боевики привели в действие взрывные устройства на пути следования военных. Позже палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что в ходе столкновений с израильскими военными в Кабатии, к югу от Дженина, был убит 13-летний Муатасам Набиль Абу Абэд, еще двое молодых мужчин были ранены – один из них в тяжелом состоянии. Раненые и погибший были доставлены в больницу "Ар-Рази" в Дженине. Источники в Кабатии заявляют, что ночью спецназ ЦАХАЛа проник в этот населенный пункт на автомобилях с палестинскими номерными знаками и действовал в районе Аз-Закарна и недалеко от Аль-Хисбы. Оккупационные солдаты обыскали несколько домов, были задействованы снайперы. В ходе операции были арестованы Самир Закарнэ и его сын Мухаммад. ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии официальных сведений нет.

Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 30 марта.

Пограничная полиция действовала в Сильване (Силуане, Шилоахе) – около Старого города Иерусалима.

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