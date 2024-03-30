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Израиль

В Иерусалиме демонстранты прорвали оцепление и направились к резиденции премьера

время публикации: 30 марта 2024 г., 22:53 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 05:08
В Иерусалиме демонстранты прорвали оцепление и направились к резиденции премьера
Erik Marmor/Flash90

Участники акции "Сделку – сейчас!" в Иерусалиме, требующие немедленного заключения соглашения с ХАМАСом по освобождению заложников и обвиняющие главу правительства Биньямина Нетаниягу в том, что он якобы препятствует ее заключению, прорвали полицейское оцепление и направились в сторону резиденции премьера.

В Иерусалиме акция началась на площади Париз (Париж), расположенной неподалеку от улицы Бальфур, где находится резиденция главы правительства. Это место стало излюбленной участниками антиправительственных акций ареной акций протеста еще во время коронакризиса.

Участники акции протеста в Иерусалиме прошли также шествием к резиденции президента и провели несколько выступлений.

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