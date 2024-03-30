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Израиль

Акция "Сделку – сейчас!" в Тель-Авиве: 10 человек арестованы, Аялон-Даром открыт

время публикации: 30 марта 2024 г., 22:35 | последнее обновление: 31 марта 2024 г., 05:09
Акция "Сделку – сейчас!" в Тель-Авиве: 10 человек арестованы, Аялон-Даром открыт
Miriam Alster/Flash90

Сотрудники полиции задержали десять человек, нарушавших общественный порядок во время акции протеста "Сделку – сейчас!" в Тель-Авиве. Ранее полиция объявила массовую акцию протеста на Менахем Бегин и на Каплан незаконной, поскольку организаторы грубо нарушили ранее оговоренные условия.

Сообщается, что полиции удалось удалить с проезжей части несколько десятков протестующих, после чего Аялон-Даром был вновь открыт для движения транспорта. Напомним, демонстранты спустились на трассу на нескольких участках и перекрыли ее.

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