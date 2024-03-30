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Израиль

Полиция объявила акцию протеста на Каплан незаконной, она будет разогнана

время публикации: 30 марта 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 30 марта 2024 г., 22:15
Полиция объявила акцию протеста на Каплан незаконной, она будет разогнана
Itai Ron/Flash90

Усиленные наряды полиции прибыли в центр Тель-Авива в попытке обеспечить безопасность и общественный порядок на фоне массовых акций протеста в центре города, где несколько тысяч человек призывают к немедленному заключению сделки с ХАМАСом и отставке главы правительства.

Ранее полиция разрешила провести акцию протеста при согласованных с организаторами условиях: она должна была пройти на улице Каплан, 22, напротив комплекса "Сарона", и ее участники обязались не нарушать общественный порядок и не мешать движению транспорта.

Эти обещания были нарушены: участники акции, не имея разрешения от полиции, собрались на улице Менахем Бегин, а затем на нескольких участках перегородили трассу Аялон в обоих направлениях, протестующие жгли костры на дорожном полотне, обещая "поджечь Израиль".

Полиция призвала участников акции проявить ответственность и не нарушать порядок. На место проведения массовой акции направлены средства для разгона демонстраций.

В полиции подчеркивают, что любые акции и собрания являются правом граждан на выражение собственного мнения, однако беспорядки, насилие и вандализм превращают легитимные акции протеста в беспорядки, являющиеся уголовным преступлением.

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