Лозунг акции семей похищенных: "Нетаниягу препятствует сделке с ХАМАСом, он должен уйти"

Тысячи израильтян приняли участие в акции протеста семей похищенных ХАМАСом израильтян, начавшейся в субботу вечером на "Площади Похищенных" в Тель-Авиве. Участники акции прошли к правительственному комплексу Кирия на улице Каплан, призывая немедленно заключить сделку с террористами и освободиться заложников.

Участники акции держали плакаты с надписями, обвиняющими в сложившейся ситуации главу правительства Биньямина Нетаниягу и требовали его немедленной отставки, утверждая, что это приведет к немедленному освобождению заложников. При этом родственники похищенных подчеркивали, что они знают об обсуждении сделки с ХАМАСом и утверждали, что именно правительство Израиля не позволяет эту сделку заключить. По заявлениям близких похищенных, правительство лжет им, уверяя, что делает все возможное для освобождения заложников.

Они призывали всех израильтян выйти на улицы, подчеркивая, что продолжающийся плен похищенных – это проблема не только их семей, это беда для всей страны. "Мы все должны выйти на улицы, мы должны поджечь Израиль", – заявляли участники акции. Они также обвиняют депутатов в намерении уйти на парламентские каникулы, в то время как похищенные все еще не освобождены.

Авива Сигаль, которая была освобождена из плена ХАМАСа в ходе одной из предыдущих сделок, также выступила на акции. Она напомнила, что ее муж все еще находится в плену ХАМАСа, и ей ничего не известно о его судьбе. И ничего не известно о судьбе 19 девушек, которые находятся в плену у террористов и ежедневно и ежечасно переживают сексуализированное насилие. "Они говорят о слишком высокой цене – а заложникам всего лишь нужно дышать", – подчеркнула Сигаль.

Накануне акции около двух десятков семей похищенных заявили, что сделку торпедирует лично глава правительства Биньямин Нетаниягу. "Биньямин Нетаниягу – именно вы препятствие для сделки, вы стоите у нее на пути и сознательно предотвращаете ее, и мы сделаем все, чтобы это препятствие убрать. Мы переходим к новому этапу борьбы, мы будем устраивать демонстрации и призывать к вашему смещению, мы не остановимся, пока вы не уступите пост другому лидеру".

Политический обозреватель Амит Сегаль прокомментировал это заявление в эфире 12 канала ИТВ. "Здесь важно сказать, даже если это будет неприятно и невежливо, – подчеркнул Сегаль. – Когда мы говорим "семьи похищенных призывают Нетаниягу уйти в отставку", мы не должны обобщать: не все семьи похищенных солидарны с этим заявлением, к слову, заявлением абсолютно политическим. Есть конкретная группа людей, которая к этому призывает, но я не знаю ни одного министра в правительстве, который полагал бы, что если Нетаниягу уйдет кто-то другой уйдет, или мандат делегации будет расширен – уже назавтра будет заключена сделка, и все вернутся домой".