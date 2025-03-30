Сирены тревоги в центре Израиля: обстрел из Йемена

В 10:41-10:42 30 марта в центре Израиля прозвучали сирены тревоги "Цева адом". ЦАХАЛ сообщает: зафиксирован очередной ракетный обстрел из Йемена.

Тревога была слышна в Тель-Авиве, Модиине, Бейт-Шемеше, Реховоте, Ришон ле-Ционе, Холоне, Петах-Тикве, Герцлии и других населенных пунктах.

ЦАХАЛ заявляет, что ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля.

Сообщений о пострадавших не поступало, отмечает служба "Маген Давид Адом".

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 27, 24, 23, 20 и 18 марта.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

19 марта был зафиксирован обстрел центра Израиля из Газы. Это был первый подобный обстрел в 2025 году. Предыдущая попытка обстрела центра Израиля из сектора Газы фиксировалась 28 декабря 2024 года.