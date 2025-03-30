Представитель хуситов заявил об ударах по американскому военному флоту в Красном море

Представитель террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа объявил, что за последние сутки хуситами были атакованы военные корабли США в Красном море во главе с авианосцем Harry Truman.

Сариа заявил, что применялись крылатые ракеты и БПЛА, но не говорил о причиненном ущербе.

Заявлений об атаках против Израиля за последние сутки он не делал.

В заявлении Сариа приветствовались лидер хуситов Абдул Малик аль-Хуси, а также "все его сыновья" и "стойкий народ Йемена". Однако ничего не было сказано по поводу слухов о гибели генерала Абдул Халика аль-Хуси – командующего Республиканской гвардией и родного брата лидера хуситов.

Центральное командование армии США (Centcom) эту информацию не комментирует.