Армия США вновь атаковала хуситов в Йемене
время публикации: 30 марта 2025 г., 05:12 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 06:17
Телеканал "Аль-Масира", принадлежащей террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает, что в ночь на 30 марта американская авиация нанесла серию ударов по целям в Йемене.
Сообщается о не менее шести ударов по целям в провинции Саада, на севере Йемена. В частности, были атакованы объекты в районе Аль-Асайэд в округе Китаф.
Причинен ущерб.
Центральное командование армии США (Centcom) эту информацию пока не комментирует.
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