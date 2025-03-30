Армия США вновь атаковала хуситов в Йемене

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащей террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает, что в ночь на 30 марта американская авиация нанесла серию ударов по целям в Йемене.

Сообщается о не менее шести ударов по целям в провинции Саада, на севере Йемена. В частности, были атакованы объекты в районе Аль-Асайэд в округе Китаф.

Причинен ущерб.

Центральное командование армии США (Centcom) эту информацию пока не комментирует.