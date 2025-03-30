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Израиль

12-й канал: специалисты компании Camero-Tech нашли первого выжившего под завалами в Бангкоке

Землетрясения
время публикации: 30 марта 2025 г., 20:27 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 20:40
12-й канал: специалисты компании Camero-Tech нашли первого выжившего под завалами в Бангкоке
Пресс-служба ЦАХАЛа

12-й телеканал передал, что специалисты израильской компании Camero-Tech, используя технологию, позволяющую "видеть" сквозь стены, обнаружили первого выжившего под завалами в Бангкоке.

Компания Camero-Tech, базирующаяся в мошаве Кфар-Нетер недалеко от Нетании, разработала портативный радар нового поколения Xaver, который преобразовывает радиоволновые сигналы, проникающие сквозь стены и завалы, в трехмерные изображения, что делает возможным обнаружение людей даже под плотными слоями строительных конструкций.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что израильская команда специалистов прибыла в Таиланд. Группа, состоящая из офицеров по работе с гражданским населением и инженеров Национального спасательного подразделения Управления тылом, при координации с дивизией "Тевель", приступила к оценке обстановки и передаче технологических знаний тайской стороне.

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