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Израиль

Израильская делегация прибыла в Таиланд для оказания помощи после землетрясения

Землетрясения
ЦАХАЛ
время публикации: 30 марта 2025 г., 20:01 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 20:04
Израильская делегация прибыла в Таиланд для оказания помощи после землетрясения
Пресс-служба ЦАХАЛа

Делегация специалистов Армии обороны Израиля и министерства обороны прибыла в Таиланд для оказания помощи после землетрясения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что группа, состоящая из офицеров по работе с гражданским населением и инженеров Национального спасательного подразделения Управления тылом, при координации с дивизией "Тевель", приступила к оценке обстановки и передаче технологических знаний тайской стороне.

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