Израильская делегация прибыла в Таиланд для оказания помощи после землетрясения
время публикации: 30 марта 2025 г., 20:01 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 20:04
Делегация специалистов Армии обороны Израиля и министерства обороны прибыла в Таиланд для оказания помощи после землетрясения.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что группа, состоящая из офицеров по работе с гражданским населением и инженеров Национального спасательного подразделения Управления тылом, при координации с дивизией "Тевель", приступила к оценке обстановки и передаче технологических знаний тайской стороне.
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