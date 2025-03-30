Израильская делегация прибыла в Таиланд для оказания помощи после землетрясения

Делегация специалистов Армии обороны Израиля и министерства обороны прибыла в Таиланд для оказания помощи после землетрясения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что группа, состоящая из офицеров по работе с гражданским населением и инженеров Национального спасательного подразделения Управления тылом, при координации с дивизией "Тевель", приступила к оценке обстановки и передаче технологических знаний тайской стороне.