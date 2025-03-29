Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1600

Как минимум 1644 человека погибли и 3408 пострадали в результате сильного землетрясения в Мьянме, которое произошло в пятницу, 28 марта, сообщила военная хунта, правящая в этой стране с 2021 года. Еще 139 человек, по ее данным, числятся пропавшими без вести.

Ожидается, что число жертв и пострадавших возрастет по мере разбора завалов.

Последствия землетрясения на юго-востоке Азии. Фоторепортаж

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7. Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

Толчки ощущались также в Китае и Таиланде. В Бангкоке (Таиланд) обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений. Найдены тела восьми погибших, более 20 человек были травмированы, около 120 считаются пропавшими без вести, передает агентство Reuters.

Для оказания помощи в Мьянму и Таиланд направлены спасатели из других стран.

Организация Объединенных Наций выделила для начала 5 миллионов долларов на оказание помощи. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы также собираются оказать помощь.