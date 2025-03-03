"Гаарец": Айзенкот ведет переговоры о формировании левоцентристского блока

Депутат Кнессета Гади Айзенкот намерен создать блок, объединяющий левые и центристские партии.

Как сообщает журналист Равит Хехт в газете "Гаарец", Айзенкот пытается объединить "Махане Мамлахти" – партию, которую в настоящий момент возглавляет Бени Ганц – "Еш Атид" и "Демократим".

По сообщению издания, Айзенкот стремится создать блок, который будет противовесом Нафтали Беннету, когда тот объявит о возвращении в политику.

Сообщается, что Айзенкот обсуждал эту идею с главой "Еш Атид" Яиром Лапидом, а также с главой "Демократим" Яиром Голаном. По утверждению анонимного осведомленного источника, на слова которого ссылается "Гаарец", Лапид не отрицает возможности участия в выборах в рамках списка, который возглавляет Айзенкот. На данном этапе речь идет об общих идеях, не о конкретных предложениях.

Отношения Яира Голана к этому предложению неизвестно, однако, как пишет "Гаарец", Айзенкот ведет и с ним переговоры о возможности совместного участия в выборах.

Как отмечает "Гаарец", Айзенкот твердо решил, что не будет баллотироваться в Кнессет 26-го созыва "со второго места под чьим-либо руководством".

На прошлой неделе Бени Ганца дважды спрашивали, готов ли он освободить пост главы "Махане Мамлахти" в пользу Гади Айзенкота. Оба раз Ганц дал один и тот же ответ: "Я создал эту партию, я возглавляю ее и продолжу возглавлять".

Приближенные Айзенкота напоминают, что Бени Ганц обещал провести выборы на пост главы партии и в предвыборный список партии. Согласно договоренности между Ганцем и Айзенкотом, эти праймериз должны состояться перед выборами в Кнессет 26-го созыва.