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Израиль

Дом террориста, взорвавшего в Тель-Авиве, будет разрушен

Пресс-служба ЦАХАЛа
Террористы
время публикации: 13 марта 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 13 марта 2025 г., 17:03
Дом террориста, взорвавшего в Тель-Авиве, будет разрушен

В четверг, 13 марта, семья террориста Джафара Муны в Шхеме, совершившего теракт в Тель-Авиве 18 августа 2024 года, получила уведомление об окончательном решении израильских властей о разрушении их дома.

Дом был размечен для последующего разрушения еще в сентябре 2024 года.

18 августа 2024 года Джафар Муна, незаконно находившийся в Израиле, взорвался на улице Лехи в Тель-Авиве, не дойдя до места, где должен был совершить теракт. Установлено, что Джафар Муна был боевиком ХАМАСа. Теракт был подготовлен штабом ХАМАСа в Турции.

В ходе расследования была раскрыта инфраструктура ХАМАСа в Шхеме, которая управлялась штабом в Турции. Следствием установлено, что боевики в Шхеме поддерживали связь с Абадой Билалем – высокопоставленным представителем ХАМАСа. Один из террористов несколько раз ездил в Турцию, где получал деньги на закупку взрывчатых веществ и инструкции по сборке взрывных устройств.

Израиль
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