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Израиль

Заседание суда по делам Нетаниягу завершилось раньше: у премьера проблема с глазом

Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 24 марта 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 16:17
Заседание суда по делам Нетаниягу завершилось раньше: у премьера проблема с глазом
KOKO/POOL

19-е заседание по Тель-авивского окружного суда, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дает свидетельские показания по делам 1000, 2000 и 4000, по которым проходит обвиняемым, было короче предыдущих.

Сегодня день дачи показаний завершился раньше, чем планировалось, из-за "проблемы с глазами" Нетаниягу, пояснил его адвокат Амит Хадад.

Еще в начале заседания суда, когда Нетаниягу задерживался, Хадад предупредил: "У него проблемы с глазами, и врач приедет сюда позже, в отделение неотложной помощи он не поедет".

Позже, после осмотра, врач подтвердил: есть небольшая царапина на роговице глаза Нетаниягу. Для лечения необходимы глазные капли.

Израиль
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