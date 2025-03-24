Заседание суда по делам Нетаниягу завершилось раньше: у премьера проблема с глазом

19-е заседание по Тель-авивского окружного суда, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дает свидетельские показания по делам 1000, 2000 и 4000, по которым проходит обвиняемым, было короче предыдущих.

Сегодня день дачи показаний завершился раньше, чем планировалось, из-за "проблемы с глазами" Нетаниягу, пояснил его адвокат Амит Хадад.

Еще в начале заседания суда, когда Нетаниягу задерживался, Хадад предупредил: "У него проблемы с глазами, и врач приедет сюда позже, в отделение неотложной помощи он не поедет".

Позже, после осмотра, врач подтвердил: есть небольшая царапина на роговице глаза Нетаниягу. Для лечения необходимы глазные капли.