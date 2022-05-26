NY Times: Израиль поставил в известность США, что он стоит за ликвидацией иранского полковника

В среду, 25 мая, издание New York Times написало, что Иерусалим проинформировал Вашингтон о проведении операции по ликвидации иранского полковника подразделения "Кудс" Сайяда Ходайэ.

Издание цитирует источник в разведке, "посвященный в детали переговоров между Иерусалимом и Вашингтоном", который сообщил, что, по данным Израиля, Сайяд Ходайэ был заместителем командира секретного подразделения 840 сил "Кудс". В задачи этого подразделения входит организация похищений и убийство израильтян и граждан других стран по всему миру, а Ходайэ отвечал за деятельность подразделения на Ближнем Востоке и соседних с Ираном странах. В Израиле убеждены, что убитый в Тегеране полковник стоял за попытками терактов против израильтян, американцев и европейцев в Колумбии, Эфиопии, Объединенных Арабских Эмиратах и Кипре, которые предпринимались в течение последних двух лет.

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Согласно публикации, ликвидация высокопоставленного офицера должна была стать посланием Ирану, что он должен прекратить деятельность 840-го подразделения.

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New York Times пишет, что иранские источники не подтверждают причастность убитого к деятельности секретного подразделения. Два источника в КСИР сообщили, что Сайяд Ходайэ отвечал за логистику и передачу технологий беспилотников и ракет в Сирию и "Хизбалле". Кроме того, он выступал в качестве консультанта и советника проиранских формирований в Сирии, получающих оружие и поддержку от Исламской республики.

Официальный Иерусалим не делал никаких заявлений по поводу убийства в Иране высокопоставленного офицера. После выхода статьи в New York Times пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что "она не комментирует публикации в иностранных источниках".