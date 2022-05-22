СМИ: полковник КСИР, застреленный в Тегеране, отвечал за подготовку терактов против Израиля

Вечером 22 мая израильские СМИ сообщили, что иранский полковник Сайяд Ходайэ, застреленный несколькими часами ранее в центре Тегерана, отвечал за планирование и подготовку терактов против граждан Израиля и израильских целей за границей.

Как сообщила радиостанция "Кан Бет", подготовка терактов велась на территории Турции, Кипра, Кении и Колумбии. Все атаки были предотвращены израильской разведкой "Мосад".

В выпуске новостей на "Кан Бет" говорилось об имеющейся информации, согласно которой полковник Сайяд Ходайэ недавно получил назначение на руководящий пост в иранской программе по разработке и производству беспилотных аппаратов для военных целей.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

В воскресенье, 22 мая, около 16:00 по местному времени на улице Моджехедин-э-Эслам в Тегеране, полковник Сайяд Ходайэ был застрелен неизвестными.

Согласно сообщениям в СМИ, двое на мотоцикле подъехали к машине, сделали не менее пяти выстрелов, три из которых были в голову, после чего скрылись. Пристегнутое ремнем безопасности тело Сайяда Ходайэ, склонившегося к рулю, было обнаружено его женой.

В Корпусе стражей исламской революции подтвердили смерть полковника сил "Кудс" Сайяда Ходайэ. В официальном сообщении его называют "защитником святынь". Это выражение используется в Исламской республике для иранцев, воюющих против ИГИЛ в Сирии и Ираке, и "защищающих святые для шиитов места" за пределами страны от суннитских боевиков.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

В заявлении КСИР, которое цитирует агентство Mehr, говорится, что убийство было совершено "антиреволюционными элементами".

Убийство полковника КСИР совпало с публикацией в иранских СМИ сообщений о раскрытии шпионской сети, связанной с израильской разведкой. Агентство Fars написало, что несколько человек, связанных с "сионистским режимом" были арестованы.