Закон, лишающий репатриантов права на загранпаспорт в первый год жизни в стране, утвержден в первом чтении

В ночь на 30 мая на пленарном заседании Кнессета был утвержден в первом чтении законопроект партии ШАС, лишающий новых репатриантов права получить загранпаспорт в первый год жизни в Израиле. Вместо "даркона" репатрианты будут иметь право на получение лессе-пассе.

За утверждение законопроекта проголосовал 31 депутат. Против – 24 депутата.

Напомним, ситуация была именно такой до 2017 года: репатрианты могли получить загранпаспорт ("даркон") только после года проживания в Израиле. Однако в 2017 году в рамках коалиционных соглашений с партией НДИ была принята поправка номер 9 к Закону о паспортах, дающая новым репатриантам право на получение загранпаспорта сразу после получения гражданства.

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Вопрос о том, когда новый репатриант получает "даркон", должен быть оговорен в законе, однако срок действия загранпаспорта зависит от решения министра внутренних дел.

В январе 2021 года, когда Арье Дери занимал пост главы МВД, он опубликовал директиву о том, что новые репатрианты могут получать иностранный паспорт сроком всего на один год, а спустя год срок "даркона" будет продлен только тем гражданам, "центр жизни" которых находится в Израиле.

Эта директива действуют и теперь, однако, по мнению МВД, не решает проблему так называемого "паспортного туризма".

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Когда в марте 2023 года министерство внутренних дел опубликовало для комментариев общественности поправку номер 10 к Закону о паспортах (эта поправка отменяет поправку номер 9 и лишает репатриантов в первый год жизни в Израиле права на "даркон"), в сопроводительном тексте было указано, что право на получение загранпаспорта сразу после получения гражданства привело к резкому росту случаев злоупотребления получением израильского гражданства исключительно ради загранпаспорта, без реального намерения поселиться в стране.