ЦАХАЛ успешно применил лазерную систему ПРО "Щит света" для перехвата БПЛА "Хизбаллы"

По информации новостной службы "Кан", после прекращения огня с Ливаном ВВС ЦАХАЛа и система безопасности успешно применил лазерную систему "Щит света" ("Маген Ор") для перехвата беспилотников "Хизбаллы".

С начала войны военно-воздушные силы и министерство обороны экспериментировали с различными системами ПРО в поиске наиболее эффективной в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. В конце октября 2024 года силам ПВО ВВС впервые удалось перехватить четыре БПЛА "Хизбаллы" с помощью системы "Железный луч", являющейся уменьшенной версией "Щита света" мощностью 30 кВт (мощность "Щита света" – 100 кВт) и разработанной израильской оборонной промышленностью и концерном "Рафаэль".

В сообщении "Кан Бет" отмечается, что с тех пор система успешно применялась не менее 40 раз.

Напомним, что в октябре 2024 года министерство обороны Израиля подписало контракт на закупку у концернов "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот" партии лазерных систем противоракетной обороны "Щит света" ("Маген Ор"). Стоимость сделки – 2 миллиарда шекелей.

Стоимость каждой системы "Щит света" оценивается в 50 миллионов долларов. При этом стоимость "лазерного выстрела" – от 2 долларов (приводимая в статье Walla оценка, озвученная в свое время Нафтали Беннетом, когда он был премьер-министром Израиля) до 10 долларов (оценка военных экспертов, которая звучала во многих СМИ).

По данным министерства обороны Израиля, система "Маген Ор" использует луч волоконного лазера мощностью 100 кВт в качестве поражающего фактора. Она предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных снарядов, относительно небольших ракет ближнего радиуса действия, а также беспилотных летательных аппаратов различных типов. Система способна уничтожать летящие объекты на расстоянии до 10 км, сопровождая цель и поражая ее до разрушения.

Гендиректор концерна "Рафаэль" Йоав Тургеман, которого цитирует пресс-служба ЦАХАЛа, заявил, что система "Маген Ор", собранная на производственной линии "Рафаэля", будет передана израильским вооруженным силам до конца года, и "она изменит уравнение обороны и обеспечит точный, быстрый и более дешевый перехват, чем любые другие средства перехвата воздушных целей".