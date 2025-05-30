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Израиль

ДТП в Иудее, девочка в критическом состоянии

Мада
ДТП
время публикации: 30 мая 2025 г., 13:22 | последнее обновление: 30 мая 2025 г., 13:44
ДТП в Иудее, девочка в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

После полудня 30 мая на дороге 3670 недалеко от Мецад Шимон (Иудея) столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о пятилетней девочке в критическом состоянии: к моменту прибытия медиков ребенок не дышал, у него не было пульса. Пострадавшую девочку, не прекращая реанимационных мероприятий, эвакуируют в больницу.

Еще один человек в результате аварии получил множественные ранения средней степени тяжести, и трое ранены легко.

Информация уточняется.

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