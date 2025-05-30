ЦАХАЛ: в районе Шуджаийи найдены взрывные устройства в мешках UNRWA

Подразделения ЦАХАЛа под командованием штаба Южного военного округа и при сотрудничестве с ШАБАКом продолжают военную операцию "Колесницы Гидеона" против террористических организаций по всему сектору Газы..

На данный момент в ходе операции "Колесницы Гидеона" обнаружено и конфисковано более 800 взрывных устройств и другого оружия, спрятанного во дворах и зданиях. Десятки туннелей были обнаружены, обысканы и уничтожены.

В здании, которое ранее использовалось в качестве школы в районе Шуджаийя, найдены взрывные устройства, спрятанные в мешках UNRWA.

В другом здании, которое также ранее использовалось как школа в Хан-Юнисе, был найден вход в подземный туннель.

Боевики ХАМАСа систематически прячут взрывные устройства во дворах зданий, стремясь причинить ущерб силам ЦАХАЛа, действующим в этом районе.