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    В Израиле

    6-й этап "обмена пленными": бывшие заложники вернулись в Израиль и направляются в больницы

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    6-й этап

    Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: 14 бывших заложников, вернувшихся в Израиль – 10 граждан Израиля и четверо граждан Таиланда – направляются с базы Хацор в больницы, где они воссоединятся со своими семьями.

    Освобожденные будут доставлены в больницы "Шиба", "Сорока", "Ихилов", "Шамир - Асаф а-Рофе" и "Шнайдер".

    Ранее были опубликованы имена освобожденных на 6-м этапе сделки по "обмену пленными".

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    Амит ШАНИ, 16 лет, из Беэри

    Гали ТАРАЩАНСКИ, 13 лет, из Беэри

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    Офир АНДЖЕЛ, 18 лет, из Рамат-Рахели, похищена в Беэри

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    Лиам ОР, 18 лет, Беэри – Реим

    Итай РЕГЕВ, 18 лет, из Герцлии, фестиваль около Реим

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    Реайя РОТЕМ, 54 года, из Беэри (ее 13-летняя дочь Хила была освобождена 25 ноября)

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    Ярден ГАТ-РОМАН, 36 лет, Гиватаим – Беэри

    Моран Стелла ЯНАЙ, 40 лет, из Беэр-Шевы, фестиваль около Реим

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    Лиат АЦИЛИ-БЕЙНИН, 49 лет, Нир-Оз

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    Раз БЕН-АМИ, 57 лет, из Беэри

    До того Израилю были переданы две женщины, имеющие кроме израильского российское гражданство. Это Ирина ТАТТИ (73 года) и Елена ТРУФАНОВА (50 лет), мать и дочь. Они были освобождены из плена вне сделки между ХАМАСом и Израилем.

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    Елена и Ирина были похищены террористами из кибуца Нир-Оз. Муж Елены, Виталий Труфанов, был убит террористами. Сайт NEWSru.co.il писал про эту семью.

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    Утром 29 ноября замглавы "политбюро" террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что вечером в среду "из уважения к президенту Путину" в Газе будут освобождены заложники с российским гражданством.

    Ирина и Елена, переговоры об освобождении которых велись при посредничестве Кремля, доставлены в больницу "Шиба".

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 Ноября 2023
    Шестая группа заложников освобождена из плена ХАМАСа
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