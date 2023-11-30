6-й этап "обмена пленными": бывшие заложники вернулись в Израиль и направляются в больницы

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает: 14 бывших заложников, вернувшихся в Израиль – 10 граждан Израиля и четверо граждан Таиланда – направляются с базы Хацор в больницы, где они воссоединятся со своими семьями.

Освобожденные будут доставлены в больницы "Шиба", "Сорока", "Ихилов", "Шамир - Асаф а-Рофе" и "Шнайдер".

Ранее были опубликованы имена освобожденных на 6-м этапе сделки по "обмену пленными".

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Амит ШАНИ, 16 лет, из Беэри

Гали ТАРАЩАНСКИ, 13 лет, из Беэри

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Офир АНДЖЕЛ, 18 лет, из Рамат-Рахели, похищена в Беэри

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Лиам ОР, 18 лет, Беэри – Реим

Итай РЕГЕВ, 18 лет, из Герцлии, фестиваль около Реим

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Реайя РОТЕМ, 54 года, из Беэри (ее 13-летняя дочь Хила была освобождена 25 ноября)

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Ярден ГАТ-РОМАН, 36 лет, Гиватаим – Беэри

Моран Стелла ЯНАЙ, 40 лет, из Беэр-Шевы, фестиваль около Реим

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Лиат АЦИЛИ-БЕЙНИН, 49 лет, Нир-Оз

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Раз БЕН-АМИ, 57 лет, из Беэри

До того Израилю были переданы две женщины, имеющие кроме израильского российское гражданство. Это Ирина ТАТТИ (73 года) и Елена ТРУФАНОВА (50 лет), мать и дочь. Они были освобождены из плена вне сделки между ХАМАСом и Израилем.

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Елена и Ирина были похищены террористами из кибуца Нир-Оз. Муж Елены, Виталий Труфанов, был убит террористами. Сайт NEWSru.co.il писал про эту семью.

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Утром 29 ноября замглавы "политбюро" террористической организации ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что вечером в среду "из уважения к президенту Путину" в Газе будут освобождены заложники с российским гражданством.

Ирина и Елена, переговоры об освобождении которых велись при посредничестве Кремля, доставлены в больницу "Шиба".